Таким образом, витамины и аминокислоты попадают в дерму, куда наружным средствам добраться практически невозможно. Эффект от такой процедуры держится несколько месяцев.

Иглы раздражают ткани и стимулируют активные точки на теле человека. Это оказывает благотворное влияние на работу организма, повышает иммунитет. Важная составляющая процедуры – рефлексотерапия, остающаяся одной из самых действенных методик в восточной и западной медицине. Кроме того, эффективность воздействия можно повысить используя современные медицинские приборы , такие как GTHERAPY-LIFE и т.д.

Применяя иглы для мезотерапии, косметологи решают такие проблемы, как:

морщины;



пигментные пятна;



себорея;



угревая сыпь;



сосудистые «звездочки»;



шрамы на лице;



целлюлит;



выпадение волос.



По словам французского доктора Жака Ле Коза, 60 000 пациентов каждый день пользуются услугами врачей, практикующих этот метод. Иглы для мезотерапии, купить которые можно в интернет-магазине, безболезненно проникают в кожный покров и обеспечивают нужный эффект уже после первой инъекции!

Уколы красоты пользуются большой популярностью во всем мире. Воздействуя на акупунктурные точки, инъекции возвращают кожному покрову молодость и эластичность.

С помощью специальных игл в проблемные участки тела вводится препарат, который решает определенную задачу. Так, например, для борьбы с морщинами используют средства, направленные на стимуляцию выработки коллагена. Кроме того, раздражение рецепторов кожи способствует улучшению циркуляции крови. Происходит обновление клеток, возникает эффект, сходный с проведением иглорефлексотерапии.

Как выбрать?

Диаметр зависит от вязкости препарата. В нашем интернет-магазине представлены сверхтонкие стерильные иглы для мезотерапии 30g. Их диаметр – 0,3 мм. С ними процедура проходит наиболее комфортно для клиента. Болезненные ощущения в этом случае практически полностью исключены.

Со своей задачей отлично справляются иглы для мезотерапии 32g диаметром 0,23 мм. С их помощью можно проводить лечебные склерозирующие процедуры. Высокая точность позволяет избежать риска повреждения глубинных слоев кожи и разрушения мелких вен.

Что касается длины, то она зависит от навыков мезотерапевта. Все методики можно выполнять иголкой 12-13 мм.