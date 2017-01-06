Иглы для мезотерапии
06.01.2017 15:54 / Общество / Прочли: 180 человек
Мезотерапия – это инъекционный метод, позволяющий вводить нужные препараты в небольших дозах. Специальные иглы почти безболезненно проникают в средний слой кожи, где находятся рецепторы и коллагеновые волокна.
Таким образом, витамины и аминокислоты попадают в дерму, куда наружным средствам добраться практически невозможно. Эффект от такой процедуры держится несколько месяцев.
Иглы раздражают ткани и стимулируют активные точки на теле человека. Это оказывает благотворное влияние на работу организма, повышает иммунитет. Важная составляющая процедуры – рефлексотерапия, остающаяся одной из самых действенных методик в восточной и западной медицине. Кроме того, эффективность воздействия можно повысить используя современные медицинские приборы, такие как GTHERAPY-LIFE и т.д.
Применяя иглы для мезотерапии, косметологи решают такие проблемы, как:
- морщины;
- пигментные пятна;
- себорея;
- угревая сыпь;
- сосудистые «звездочки»;
- шрамы на лице;
- целлюлит;
- выпадение волос.
По словам французского доктора Жака Ле Коза, 60 000 пациентов каждый день пользуются услугами врачей, практикующих этот метод. Иглы для мезотерапии, купить которые можно в интернет-магазине, безболезненно проникают в кожный покров и обеспечивают нужный эффект уже после первой инъекции!
Уколы красоты пользуются большой популярностью во всем мире. Воздействуя на акупунктурные точки, инъекции возвращают кожному покрову молодость и эластичность.
С помощью специальных игл в проблемные участки тела вводится препарат, который решает определенную задачу. Так, например, для борьбы с морщинами используют средства, направленные на стимуляцию выработки коллагена. Кроме того, раздражение рецепторов кожи способствует улучшению циркуляции крови. Происходит обновление клеток, возникает эффект, сходный с проведением иглорефлексотерапии.
Как выбрать?
Диаметр зависит от вязкости препарата. В нашем интернет-магазине представлены сверхтонкие стерильные иглы для мезотерапии 30g. Их диаметр – 0,3 мм. С ними процедура проходит наиболее комфортно для клиента. Болезненные ощущения в этом случае практически полностью исключены.
Со своей задачей отлично справляются иглы для мезотерапии 32g диаметром 0,23 мм. С их помощью можно проводить лечебные склерозирующие процедуры. Высокая точность позволяет избежать риска повреждения глубинных слоев кожи и разрушения мелких вен.
Что касается длины, то она зависит от навыков мезотерапевта. Все методики можно выполнять иголкой 12-13 мм.
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Источник: LadyVenus.ru
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