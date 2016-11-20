Эмчеэсник из-за женской ссоры зарезал человека

В столичном Следкоме сообщают, что в субботу, 19 ноября, в городе Краснозаводске Московской области сотрудник Управления МЧС по городу Москве в ходе конфликта нанес смертельную ножевую рану мужчине. Произошел инцидент днем.

Согласно данным предварительного следствия, сперва ссора разгорелась между супругой одного и сестрой другого мужчины, а уже затем в междусемейные разборки были втянуты оба. Получивший серьезное ранение мужчина умер еще до прибытия бригады скорой.

Сообщается, что во время совершения убийства сотрудник МЧС был не при исполнении.