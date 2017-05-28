Криштиану Роналду подогревает слухи о беременности своей девушки

Дело в том, что на снимке Криштиану держит Джорджину за заметно округлившийся животик. Испанские таблоиды не так давно уже распространяли слухи о беременности девушки, и о скорой свадьбе пары, а теперь все получили небольшое доказательство этому, хотя Роналду не столько сказал об этом, сколько намекнул.

Хотя мама футболиста Долореш Сантуш в ответ на комментарии поклонников сказала, что ее сын в скором времени не планирует связывать себя узами брака, а ставать отцом тем более.

Джорджина самая обычная девушка, которая не связана с шоу-бизнесом. Ранее она работала в магазине одежды от Dolce&Gabbana. А познакомилась она со знаменитостью на модном показе бренда, куда ее отправили руководители бутика. Пара уже год вместе. Девушка прекрасно ладит с сыном любимого мужчины. К слову мальчика родила суррогатная мать. Родственники футболиста также одобряют его выбор.

Текст: Е. Скобелева



