Криштиану Роналду подогревает слухи о беременности своей девушки
На днях известный португальский футболист Криштиану Роналду впервые выложил совместное фото в Instagram со своей невестой Джорджиной Родригез. И тем самым спровоцировал волну слухов о ее беременности.
Дело в том, что на снимке Криштиану держит Джорджину за
заметно округлившийся животик. Испанские
таблоиды не так давно уже распространяли слухи о беременности девушки, и о
скорой свадьбе пары, а теперь все получили небольшое доказательство этому, хотя
Роналду не столько сказал об этом, сколько намекнул.
Хотя мама футболиста Долореш Сантуш в ответ на комментарии
поклонников сказала, что ее сын в скором времени не планирует связывать себя
узами брака, а ставать отцом тем более.
Джорджина самая обычная девушка, которая не связана с
шоу-бизнесом. Ранее она работала в магазине одежды от Dolce&Gabbana. А
познакомилась она со знаменитостью на модном показе бренда, куда ее отправили
руководители бутика. Пара уже год вместе. Девушка прекрасно ладит с сыном
любимого мужчины. К слову мальчика родила суррогатная мать. Родственники футболиста
также одобряют его выбор.
Текст: Е. Скобелева