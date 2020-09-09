Коронавирус: Индия обгоняет Бразилию по случаям Covid-19
09.09.2020 23:59 / В мире / Прочли: 979 человек
Медицинский персонал проверяет температуру жителя Мумбаи.За последние несколько дней в Индии ежедневно регистрируется более 75 000 инфекций.
В Индии зарегистрировано более 90 000 новых случаев заболевания Covid-19 за последние 24 часа, что превышает общее количество случаев в Бразилии.
В настоящее время страна занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания - 4 204 613 случаев.
Рост числа зарегистрированных случаев инфицирования в основном пришелся на пять штатов.
Рост происходит в связи с тем, что правительство продолжает снимать ограничения, пытаясь стимулировать экономику, которая потеряла миллионы рабочих мест, когда вирус поразил мир в марте месяце.
За последние семь дней количество заболевших в Индии резко возросло. Каждый день специалисты фиксировали более 75 000 ежедневных инфекций в день.
Более 60% активных случаев заболевания касаются штатов Андхра-Прадеш, Тамил Наду, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш, самого густонаселенного штата Индии.
Случаи заболевания начали расти в столице Дели: в воскресенье зарегистрировано более 3200 случаев заражения. Это самый высокий показатель в городе за более чем два месяца.
Всплеск Covid-19 зафиксирован во многих сельских районах.
Вирус поразил отдаленное племя на Андаманских островах Индии: за последний месяц у 10 представителей Большого Андаманского региона положительный результат теста.
Рост числа случаев также частично является отражением увеличения количества тестов: количество ежедневных тестов, проводимых по всей стране, превысило миллион.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Индонезия: тысячи людей протестуют против “сводного закона” о рабочих местах
08.10.2020 23:38 / В миреСо вторника тысячи протестующих вышли на улицы Индонезии....
Южнокорейский жилой дом охвачен пламенем
08.10.2020 23:29 / ПроисшествияМатериал снаружи здания спровоцировал быстрое распространение огня....
ФБР раскрыло "заговор" ополченцев с целью похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер
08.10.2020 23:19 / ПолитикаРаспоряжения Уитмер о коронавирусе вызвали споры в Мичигане....
Аборты в Испании: правительство работает над отменой правила о согласии родителей
08.10.2020 23:00 / ОбществоМинистр по вопросам равноправия Ирен Монтеро заявила, что реформа «более чем необходима»....
Нагорный Карабах: Армения обвиняет Азербайджан в обстреле Шушинского собора
08.10.2020 22:51 / В миреВнутри Храма Святого Спасителя в Шуше были разбросаны скамьи и завалы....
Беларусь: Россия объявила Тихановскую оппозиционера в розыск
08.10.2020 00:45 / ПолитикаСветлана Тихановская, ныне изгнанная из Беларуси, посетила Берлин....
Ураган "Дельта" обрушился на побережье Мексики
07.10.2020 23:58 / ОбществоНа фото туристы отдыхают на полу Конференц-центра Канкуна, превращенного в центр эвакуации, в преддверии прибы...
Сиднейский олень: бродячие животные удивляют местных жителей пригородов
07.10.2020 23:49 / ОбществоДва оленя бегут рысью по городской улице во вторник....
Пропавший посол Северной Кореи живет на юге
07.10.2020 23:41 / В миреСчиталось, что Чо Сон Гиль до исчезновения жил в Риме со своей женой и детьми....
Нагорный Карабах: Иран предупреждает о «региональной войне», актуальны боевые действия
07.10.2020 23:35 / В миреПрезидент Рухани призвал к миру, поскольку до сих пор продолжаются боевые действия между двумя соседями Ирана....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар