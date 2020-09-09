Коронавирус: Индия обгоняет Бразилию по случаям Covid-19





В Индии зарегистрировано более 90 000 новых случаев заболевания Covid-19 за последние 24 часа, что превышает общее количество случаев в Бразилии.

В настоящее время страна занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания - 4 204 613 случаев.

Рост числа зарегистрированных случаев инфицирования в основном пришелся на пять штатов.

Рост происходит в связи с тем, что правительство продолжает снимать ограничения, пытаясь стимулировать экономику, которая потеряла миллионы рабочих мест, когда вирус поразил мир в марте месяце.

За последние семь дней количество заболевших в Индии резко возросло. Каждый день специалисты фиксировали более 75 000 ежедневных инфекций в день.

Более 60% активных случаев заболевания касаются штатов Андхра-Прадеш, Тамил Наду, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш, самого густонаселенного штата Индии.

Случаи заболевания начали расти в столице Дели: в воскресенье зарегистрировано более 3200 случаев заражения. Это самый высокий показатель в городе за более чем два месяца.

Всплеск Covid-19 зафиксирован во многих сельских районах.

Вирус поразил отдаленное племя на Андаманских островах Индии: за последний месяц у 10 представителей Большого Андаманского региона положительный результат теста.

Рост числа случаев также частично является отражением увеличения количества тестов: количество ежедневных тестов, проводимых по всей стране, превысило миллион.

Текст: Т. Сокот



