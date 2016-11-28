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Квартиры в Болгарии: преимущества и особенности приобретения

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Квартиры в Болгарии: преимущества и особенности приобретения

28.11.2016 14:01 / Экономика / Прочли: 128 человек

Переезд на ПМЖ или покупка жилья в Болгарии требует знания особенностей рынка и законов. 

Проживание в этой стране имеет ряд преимуществ: мягкий климат на берегу моря, ментальная близость людей, доступные цены. Чтобы выгодно купить жилье на Черноморском побережье, стоит обратиться за помощью к специалистам по недвижимости и воспользоваться их профессиональными услугами.

Преимущества покупки жилья в Болгарии

Отличный климат, близость моря и курортный статус региона делают недвижимость Болгарии привлекательной для многих. Именно поэтому покупатели рассматривают приобретение квартиры или дома как выгодные инвестиции, а также как возможность повысить качество жизни. Выбрав квартиру с видом на море в Болгарии, вы получаете действительно европейский уровень комфорта.

К преимуществам региона можно отнести близкий к славянской группе болгарский язык, который будет легко освоить. Сходство менталитета и близость религий также сделают адаптацию более простой, также Болгария предлагает относительно невысокие цены на продукты, одежду, транспорт. В стране действует достаточно мощная социальная поддержка для пенсионеров и незащищенных слоев населения. Все эти факторы делают приобретение недвижимости в Болгарии выгодной сделкой. При наличии личного имущества можно как оформить ПМЖ, так и просто радоваться комфортабельному жилью в курортный сезон.

Недвижимость Болгарии: нюансы и особенности

Если вы приобретаете жилье за границей в первый раз, то подбор объекта стоит доверить хорошим специалистам по болгарской недвижимости. Знание законов, тонкостей местного рынка и принятых норм позволят подобрать объект в соответствии с пожеланиями клиента, а также правильно оформить все бумаги.

При выборе жилья в Болгарии следует принимать во внимание несколько факторов:

  • местоположение (удаленность от моря и наличие инфраструктуры поблизости);
  • транспортная доступность;
  • благополучность района;
  • тип дома (современные постройки предлагают более качественное жилье);
  • этажность и наличие лифта;
  • наличие придомовой территории и сопутствующего сервиса;
  • тип апартаментов (студия или квартира).

Популярностью пользуются как недвижимость в новостройках, так и квартиры на рынке вторичного жилья в Болгарии. Первые имеют более развитую инфраструктуру и улучшенную планировку. Вторые достаточно часто имеют удачное расположение.

К особенностям рынка недвижимости Болгарии можно отнести специфическую формулу расчета площади жилья. Общая величина состоит из застроенной площади и идеальной. Первая включает в себя жилые помещения, санузлы, кухню, коридоры, балконы, лоджии. Вторая составляющая – это помещения общего пользования, которые причитаются каждому жильцу. Их размер пропорционален застроенной площади и включает в себя придомовую территорию, лифты, паркинг, лестничные пролеты. Обе цифры обязательно фигурируют в договоре и являются одной из базовых характеристик недвижимости.

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Источник: LadyVenus.ru
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