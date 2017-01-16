Аэропорт Манас закрыли

Международный аэропорт Манас в настоящий момент не принимает и не выпускает воздушные суда. Причина - катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком. Это сообщение воздушной гавани.







Текст ее сообщения носит следующий характер: - "На данный момент международный аэропорт Манас не принимает и не выпускает воздушные суда, - говорится в сообщении. - В Чуйской области разбился грузовой самолет Boeing 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул".





В пресс-службе сообщили, что "надеемся, что в ближайшее время аэропорт возобновит работу", - отметили в пресс-службе.





Напомним, что воздушное судно потерпело катастрофу в 07:30 по местному времени (04:30 мск). Эо произошло рядом с аэропортом Бишкека. Самолет упал на дачный поселок. В результате загорелись два дома, где постоянно жили люди.





Текст: Т. Сокот



