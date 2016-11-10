Землетрясение, магнитуда которого составила 4,7, произошло на Камчатке
10.11.2016 07:35 / Происшествия / Прочли: 76 человек
На камчатке землетрясение. Его магнитуда составила 4,7. Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Землетрясение, магнитуда которого 4,7, произошло на восточном побережье Камчатки. Это сообщение камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Сейсмологи сообщили, что эпицентр подземных толчков расположился приблизительно в 270 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского.
Что касается глубины залегания очага землетрясения, она составила 55 км.
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Штатах арестовали 40 демонстрантов, протестовавших против Трампа
10.11.2016 17:30 / ПолитикаСША охвачены массовыми волнениями: в крупных городах на главные площади вышли тысячи людей, недовольных итогам...
В 2018 году на МКС отправится первый российский 3D-принтер
10.11.2016 17:15 / НаукаУченые уверяют, что это устройство пригодиться в будущем для длительных космических экспедиций разного характе...
В Подмосковье в результате ДТП погибли люди
10.11.2016 16:54 / ПроисшествияРечь идет об аварии, которая произошла в Егорьевском районе. Здесь между собой столкнулись грузовик и легковая...
Происшествие на севере Франции: с рельсов сошел поезд с химикатами
10.11.2016 16:47 / ПроисшествияНа севере Франции сегодня случилось следующее происшествие: с рельсов сошел поезд, в котором находились химика...
Режим КТО ввели в городе Баксан, Кабардино-Балкария
10.11.2016 16:35 / ПроисшествияСегодня в силу вступил с 12:40 мск особый режим в городе Баксан, Кабардино-Балкария. Он продлится до особого р...
Приблизительно 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы
10.11.2016 16:30 / ПроисшествияНа портале "Яндекс. Расписание" представлена информация о том, что приблизительно 20 рейсов задержаны....
Иркутская депутатка «взорвала» Интернет «горижопом» на фоне гробов и похоронных венков
10.11.2016 16:20 / ОбществоНадо сказать, что депутат из Иркутска для того, чтобы «подкачать попу», выбрала довольно-таки странный ан...
На пивоварне в Великобритании произошла утечка аммиака
10.11.2016 16:10 / ПроисшествияВ результате случившегося погиб один человек и еще 22 пострадали в результате утечки аммиака. Среди пострадавш...
Самолет Tigerair экстренно приземлился в Макао
10.11.2016 16:01 / ПроисшествияВ Макао экстренно приземлился Airbus А320 с 172 пассажирами на борту вынужден был вернуться в аэропорт вылета ...
В Москве два школьника провалились в промоину с кипятком
10.11.2016 15:01 / ПроисшествияВ столице двое мальчишек-семиклассников упали в яму, образовавшуюся в асфальте вследствие прорыва тепловой тру...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар