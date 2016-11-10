Землетрясение, магнитуда которого составила 4,7, произошло на Камчатке

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.

Что касается глубины залегания очага землетрясения, она составила 55 км.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр подземных толчков расположился приблизительно в 270 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение, магнитуда которого 4,7, произошло на восточном побережье Камчатки. Это сообщение камчатского филиала Геофизической службы РАН.

На камчатке землетрясение. Его магнитуда составила 4,7. Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.

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