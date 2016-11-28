В ДТП в Таиланде пострадало трое россиян
28.11.2016 09:41 / Происшествия / Прочли: 60 человек
Трое граждан Российской Федерации получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии на территории Таиланда в районе Пхукета.
Инцидент случился в воскресенье, 27 ноября. У рейсового автобуса с 42 пассажирами, ехавшего из курортного города Као-Лака в Пхукет, на подъезде к перекрестку внезапно отказали тормоза. Чтобы не столкнуться с впереди стоящими на светлофоре автомобилями (как раз горел зеленый свет), шофер резко повернул руль и слетел с дороги. Внутри салона находились, в частности. трое граждан России.
Судя по тому, что в российскую дипмиссию в островном государстве потерпевшие в аварии россияне не обращались (звонков на горячюю линию не поступало), в консульском отделе надеются, что серьезных повреждений наши сограждане в данном ДТП не получили.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
На юге Москвы обнаружили тело жестоко убитой девушки
28.11.2016 11:05 / ПроисшествияЖестокою убийство произошло в юго-восточной части столицы в воскресенье, 27 ноября. Жертва, 27-летняя девушка,...
В ходе ДТП с иномаркой и "Газелью" на трассе "Дон" погиб один человек
28.11.2016 10:01 / ПроисшествияВ результате случившегося пострадали еще три человека. ...
В ходе ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде пострадали трое россиян
28.11.2016 09:57 / ПроисшествияДело в том, что у транспортного средства отказали тормоза. Дальше водитель принял решение свернуть в кювет. Эт...
Самый крупный авиаперевозчик мира извинился за пребывание на борту сторонника Трампа
28.11.2016 09:56 / ПолитикаНеадекватное поведение преданного поклонника избранного президента США на борту пассажирского лайнера вынудило...
В результате ДТП с участием автобуса под Ярославлем погиб один человек
28.11.2016 09:52 / ПроисшествияПод Ярославлем произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Так, автобус ЛиАЗ столкнулся с Audi 80. В резу...
У нигде не работающей москвички воры винесли из дома добра 17 миллионов рублей
27.11.2016 18:57 / ПроисшествияЖителей столицы ошеломила сегодняшняя новость: безработную жительницу города «домушники» ограбили на 17 тысяч ...
Авиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяются
27.11.2016 17:02 / ПроисшествияСамолеты МЧС на протяжении суток совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн....
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале
27.11.2016 16:53 / ПроисшествияПострадавшие в результате случившегося отсутствуют. В настоящий момент СК занято проверкой. ...
Дональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничество
27.11.2016 16:14 / ПолитикаИзбранный президент США назвал попытки пересмотреть итоги мынувших выборов, предпринимаемые его оппонентками –...
Канадская пара фигуристов установила новый мировой рекорд
27.11.2016 15:57 / СпортПрославленным канадским фигуристам Тессе Вирчу и Скотту мойру удалось набрать рекордное количество баллов, поб...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар