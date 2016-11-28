В ДТП в Таиланде пострадало трое россиян





Судя по тому, что в российскую дипмиссию в островном государстве потерпевшие в аварии россияне не обращались (звонков на горячюю линию не поступало), в консульском отделе надеются, что серьезных повреждений наши сограждане в данном ДТП не получили.





Текст: Е. Скобелева