США исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма





По данным посольства США в Хартуме, США официально исключили Судан из списка государственных спонсоров террора.





«Срок уведомления Конгресса в 45 дней истек, и госсекретарь подписал уведомление о прекращении действия статуса государственного спонсора терроризма Судана с сегодняшнего дня (14 декабря), которое будет опубликовано в Федеральном реестре», - посольство США сказал в Facebook.





В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Судан выйдет из списка после того, как он выплатит компенсацию в размере 335 миллионов долларов (259 миллионов фунтов стерлингов) жертвам и семьям бомбардировок посольств США в Африке Аль-Каидой в 1998 году.





Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок ответил, что средства переведены.









Судан был включен в список в 1993 году, когда лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен жил там в качестве гостя правительства. Это было вместе с Ираном, Северной Кореей и Сирией.





Текст: Т. Сокот



