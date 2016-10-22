Из аэропорта Таллинна эвакуировали людей в связи со звонком о заложенной бомбе
Сотрудников и пассажиров в экстренном порядке вывели из зданий воздушного причала столицы Эстонии из-за угрозы подрыва. В настоящее время воздушная гавань принимает рейсы, только вот людей из самолетов не выпускают и вылеты из аэропорта не производятся.
Персонал и пассажиры были эвакуированы из аэроузла Таллинна после получения сообщения
о бомбах, заложенных где-то на территории таллиннской воздушной гавани. Об этом уведомил сегодня, 22 октября, пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко
Куйк.
Сообщение об угрозе взрыва в Таллиннском аэропорту поступило в субботу в 12:10 по местному времени (сходится с московским). На данный момент продолжается проверка рейсов и все люди выведены из зданий комплекса аэропорта.
По словам Куйка, воздушный причал принимает рейсы, но пассажиров из самолетов не выпускают, а вылеты вообще не осуществляются.
К аэропорту подъехали вспомогательные наряды полиции, а также кинологи.
Текст: Е. Скобелева