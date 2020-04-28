Инцидент в США с участием пассажирского лайнера: в полете загорелся двигатель

На возгорание обратил внимание один из пассажиров авиалайнера.



В СМИ по этому поводу представлено следующеесообщение: "Пассажир рассказал, что сначала самолет начало сильно трясти, как при попадании в зону турбулентности, после этого он увидел в иллюминатор вырывающееся из правого двигателя пламя. Экипаж принял решение об экстренной посадке. В авиакомпании сообщили, ЧП возникло из-за механической проблемы. Никто не пострадал".





Текст: Т. Сокот



