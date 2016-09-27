Технический контроль за работой подчинённых
27.09.2016 13:50 / Экономика / Прочли: 91 человек
Работодатель и работник находятся в вечном конфликте. Наёмный сотрудник хочет работать мало, а получать много. Собственник бизнеса пытается «выжать максимум» из работников, платя при этом минимальную зарплату.
Отсутствие контроля на рабочем месте приводит к тому, что сотрудники устраивают бесконечные «перекуры», играют в компьютерные игры и ведут переписку с друзьями в социальных сетях. Они опаздывают на работу, а вечером стараются покинуть офис «пораньше». Нецелевое использование рабочего времени приводит к прямому экономическому ущербу и потере конкурентноспособности бизнеса.
Контроль за работой подчинённых должен носить комплексный и системный характер. Установите СКУД (система контроля и управления доступом) на своём предприятии. Турникеты, шлагбаумы и шлюзовые кабины позволят вам контролировать перемещения сотрудников. Эти технические устройства активируются электронными пропусками. В состав СКУД входят конвертеры, контроллеры и считыватели. Всё это «хозяйство» управляется при помощи специального программного обеспечения, установленного на компьютер. СКУД позволяет контролировать входы и выходы из служебных помещений. Если сотрудник опоздает на работу или уйдёт слишком рано, то система зафиксирует это. Для предприятий, основная работа которых проходит вне офиса или производственного здания, тоже есть вариант - Российский оператор систем мониторинга транспорта, который позволяет в режиме реального времени мониторить местоположение рабочего транспорта.
Внутри помещения можно установить видеокамеры и прослушивающие устройства. Некоторые начальники негласно ставят «жучки» и миниатюрные камеры в туалетах, «курилках» и подсобных помещениях. Именно там часто «плетутся заговоры» и обсуждаются сплетни. Многих руководителей интересует вопрос целевого использования офисной техники. На служебные компьютеры устанавливаются специальные программы, которые позволяют отслеживать активность пользователя.
«Умное ПО» расскажет, на какие сайты ходит работник, что он пишет в электронных письмах и какие программы запускает. Детальная статистика покажет, чем занимается человек на работе. «Шпионское приложение» позволяет заблокировать внешние порты компьютера и доступ к определённым сайтам. Оно может сделать «снимок» экрана любого ПК в назначенное время. IP-телефония даёт возможность контролировать переговоры сотрудников колл-центра, менеджеров и специалистов технической поддержки. У вас будет возможность прослушивать звонки подчинённых и вести учёт числа телефонных контактов.
Многие работники предприятия знают, как функционируют системы технического контроля. Они придумают тысячи способов уклонения от наблюдения со стороны руководства. Именно поэтому в компаниях работает сеть «стукачей» и информаторов. Они записывают на диктофоны разговоры с коллегами и передают полученную информацию начальству. То же самое делают «тайные покупатели», которые проверяют качество обслуживания клиентов компании. Современные технологии позволяют «офисному Большому Брату» следить за персоналом круглосуточно.
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Источник: LadyVenus.ru
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