Что нового в Китае?

На национальном уровне было подтверждено 2590 новых инфекций. По данным государственного телевидения, общее число случаев заражения в Китае составляет 14 380 человек.



Согласно оценке специалиств Университета Гонконга, известно, что общее число случаев может оказаться намного выше, нежели официальные данные.

Эксперты говорят, что в городе Ухань, который находится в эпицентре вспышки, заразилось более 75 000 человек.

Новая больница в городе начнет принимать пациентов с коронавирусом с понедельника.

Больница Хуошэньшань, которая расчитана на 1000 коек и была построена всего за восемь дней, является одним из двух специализированных учреждений, которые строятся для борьбы со вспышкой.

В воскресенье правительство заявило, что вложит в экономику более 170 миллиардов долларов (128 миллиардов фунтов), так как растет озабоченность по поводу более широкого воздействия эпидемии.

Какие страны ограничивают прибытие?

США и Австралия заявили, что будут запрещать въезд всем иностранным посетителям, которые недавно были в Китае, где штамм коронавируса 2019-nCov впервые появился в декабре.

Другие страны, включая Новую Зеландию, Россию, Японию, Пакистан, Италию, Индонезию и Сингапур, также объявили ограничения на поездки.

После возвращения из Уханя граждан Индонезии опрыскивали антисептиком.

В воскресенье Южная Корея заявила, что запретит въезд иностранцам, недавно посетившим Хубэй.

В США граждане и жители, возвращающиеся из Хубэй, будут изолированы на 14 дней.

В Пентагоне заявили, что предоставят жилье для 1000 человек, которые, возможно, должны быть изолированы после прибытия в США из-за границы. Четыре военные базы в Калифорнии, Колорадо и Техасе обеспечат до 250 комнат каждая. Австралия заявила, что любой из ее граждан, прибывающих из Китая, также будет помещен в карантин на две недели. Был также ряд эвакуаций из Китая, поскольку иностранные правительства работают над возвращением своих граждан.

Текст: Т. Сокот