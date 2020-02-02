Что нового в Китае?
02.02.2020 15:40 / Общество / Прочли: 401 человек
Власти заявили, что к концу субботы в провинции Хубэй было зарегистрировано еще 45 смертей, в результате чего число погибших в стране достигло 304.
На национальном уровне было подтверждено 2590 новых инфекций. По данным государственного телевидения, общее число случаев заражения в Китае составляет 14 380 человек.
Согласно оценке специалиств Университета Гонконга, известно, что общее число случаев может оказаться намного выше, нежели официальные данные.
Эксперты говорят, что в городе Ухань, который находится в эпицентре вспышки, заразилось более 75 000 человек.
Новая больница в городе начнет принимать пациентов с коронавирусом с понедельника.
Больница Хуошэньшань, которая расчитана на 1000 коек и была построена всего за восемь дней, является одним из двух специализированных учреждений, которые строятся для борьбы со вспышкой.
В воскресенье правительство заявило, что вложит в экономику более 170 миллиардов долларов (128 миллиардов фунтов), так как растет озабоченность по поводу более широкого воздействия эпидемии.
Какие страны ограничивают прибытие?
США и Австралия заявили, что будут запрещать въезд всем иностранным посетителям, которые недавно были в Китае, где штамм коронавируса 2019-nCov впервые появился в декабре.
Другие страны, включая Новую Зеландию, Россию, Японию, Пакистан, Италию, Индонезию и Сингапур, также объявили ограничения на поездки.
После возвращения из Уханя граждан Индонезии опрыскивали антисептиком.
В воскресенье Южная Корея заявила, что запретит въезд иностранцам, недавно посетившим Хубэй.
В США граждане и жители, возвращающиеся из Хубэй, будут изолированы на 14 дней.
В Пентагоне заявили, что предоставят жилье для 1000 человек, которые, возможно, должны быть изолированы после прибытия в США из-за границы. Четыре военные базы в Калифорнии, Колорадо и Техасе обеспечат до 250 комнат каждая.
Австралия заявила, что любой из ее граждан, прибывающих из Китая, также будет помещен в карантин на две недели.
Был также ряд эвакуаций из Китая, поскольку иностранные правительства работают над возвращением своих граждан.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Коронавирус: тысячи людей на круизных лайнерах имеют возможность сойти
09.02.2020 23:40 / ОбществоПассажирам разрешено сойти с круизного лайнера World Dream....
Инцидент у берегов Того: пираты ранее захватили с греческого танкера четырех моряков
09.02.2020 23:18 / ПроисшествияВ числе пострадавших оказались четыре моряка с греческого танкера Elka Aristotle. Их захватили в заложники ран...
Директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько о пугающем море рыбы в Украине
09.02.2020 16:41 / ОбществоНапомним, что ранее в Украине в Голопристанском районе Херсонской области специалистами был зафиксирован пугаю...
Запуск Solar Orbiter: новая космическая миссия
09.02.2020 16:35 / ПроисшествияЭто новая космическая миссия, которая покажет нам Солнце, которого мы никогда не видели раньше....
Стрельба в Таиланде: застрелен солдат, убивший 26 человек в Корате
09.02.2020 16:25 / ПроисшествияПредставители тайской полиции проинформировали общественность о том, что военнослужащий, убивший 26 человек в ...
Названы самые лучшие города России на предмет качества жизни
09.02.2020 14:00 / ОбществоОбратим внимание на тот факт, что ранее представители Минстроя обнародовали результаты оценки качества городск...
Компанию Apple оштрафовали на 25 млн. евро
08.02.2020 12:01 / ОбществоФранцузьке управления по защите прав потребителей оштрафовало американскую компанию Apple на 25 млн. евро за т...
Испанский «Райо Вальекано» наказан за оскорбление украинского игрока
08.02.2020 12:00 / ОбществоКомитет испанской федерации футбола отклонил апелляцию клуба «Райо Вальекано» и оставил в силе наказание за ос...
Чемпионат мира отменен
08.02.2020 11:56 / СпортФедерация спорта Шанхая решила отменить чемпионат мира из самых престижных автогонок «Формула-1» - Гран-При Ки...
Снимут продолжение фильма «Капитан Марвел»
08.02.2020 11:54 / Шоу-бизнесМarvel Studios начала работу над продолжением фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Первая карт...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар