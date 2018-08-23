Администрация Трампа на предмет политики на Ближнем Востоке: Болтон об отсутствии графика мирного плана

Джон Болтон на днях Иерусалиме сказал, что удалось достичь "большого прогресса", но он отказался спекулировать на обнародовании плана.



Напомним, что администрация Трампа недавно начала укомплектовывать свою команду по политике Ближнего Востока перед тем, как этот план озвучить.

Чиновники Трампа уже давно обещали подготовить полный пакет документов на предмет решения израильско-палестинского конфликта. Палестинцы говорят, что это не старт, а предвзятое отношение Трампа к Израилю и его одностороннее признание Иерусалима в качестве его столицы.

На митинге в Западной Вирджинии на днях Трамп сказал, что Израиль заплатит "огромную цену "за этот шаг, и палестинцы" получат что-то очень хорошее " взамен.

Текст: Т. Сокот



