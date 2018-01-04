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В результате ДТП в Италии с участием бензовоза погибли шесть человек

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В результате ДТП в Италии с участием бензовоза погибли шесть человек

04.01.2018 01:03 / Происшествия / Видео / Прочли: 155 человек

В Италии между собой столкнулись грузовик, бензовоз и легковой автомобиль. В результате этой аварии погибли шесть человек. 

Трагедия эта случилась на дороге между Турином и Брешией. В результате этого ДТП загорелась автоцистерна. 
Погибшими оказались пассажиры легковушки, а также двое детей. К огромному сожалению, также погиб водитель одного из большегрузов.

Текст: Т. Сокот 

Видеоматериал