В Дагестане похищен министр строительства и ЖКХ Ибрагим Казибеков

Согласно данным Mash, за министра потребовали выкуп. Он составляет 70 миллионов рублей.



Похитителями Казибекова паблик назвал двух братьев - Залкепа и Яхъю Алискантовых. Они оба из села Шушановка.

Министр был похищен возле ипподрома в Махачкале. Его под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW. Приблизительно семи часов чиновника удерживали в одном из домов, что расположен в центре Махачкалы. Он оказался прикован к батарее наручниками.

В ходе передачи части выкупа, который составил 30 миллионов рублей, полицейскими был задержан один из злоумышленников. Спустя несколько часов поймали его брата.

В итоге Казибеков освобожден. Mash отмечает, что в тот же день он принимал участие на совещании в правительстве.

Не понятно, когда же именно произошел этот инцидент.

Несколько слов о Казибекове. Он возглавил министерство строительства и ЖКХ Дагестана два года тому назад, июль 2015 года. До этого он выполнял обязательства замглавы НПО «Дагестанберегозащита». С 1996 года он отличился руководящими должностями в ЗАО «Атом».

Также Казибеков в свое время был депутатом Народного Собрания республики третьего и четвертого созывов.

С 2010 года он председатель комитета Народного Собрания Дагестана по строительству и ЖКХ.

Текст:

Т. Сокот



