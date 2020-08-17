Врач расcказал, сколько можно загорать на солнце и купаться в море





Оптимальное время нахождения на море - с 08:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. Если этот режим нарушать, то реально получить ожоги кожи или перегреться, а это нехорошо. Достаточно долгое нахождение в море становится основной причиной ринита или фарингита по причине пересушения солью слизистых носа.

Зайцев говорит, что галечные пляжи лучше песочных, поскольку песчинки попадают в нос и горло, провоцируя воспаление. Да и после купания в море нужно промывать нос и рот обычной водой.

Текст: Т. Сокот



