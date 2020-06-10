В Госдуме обсуждали новые ограничения для автомобилей с шипованными шинами

В частности, было предложено ввести ограничение скорости для автомобилей с такими покрышками. Также нужно вернуть опознавательный знак с буквой «Ш». Он позволил бы автоматическим камерам опознавать соответствующие автомобили.



Обратим внимание на сообщение РосдорНИИ. Так, в России шипованными шинами пользуются приблизительно 25 миллионов автомобилистов.





Скорее всего это сушественно повышает стоимость ежегодного восстановления дорожного покрытия. Это, например, касается ремонта колейности уходит 53 миллиона рублей в год.





Текст: Т. Сокот



