Турайдский замок в Латвии
09.09.2016 11:37 / В мире / Прочли: 289 человек
При поездке в Латвию обязательно выделите несколько часов своего времени, чтобы побывать в Турайдском замке. Слово «турайда» можно перевести как «божественный сад».
И замок полностью оправдывает этот почетный статус, ведь он выглядит просто великолепно! Этот дворец был возведен более 800 лет тому, а инициатором его строительства был Рижский епископ Альберт. Это здание на протяжении продолжительного периода было его резиденцией. Поэтому в этой местности постоянно проводилось возведение различных пристроек, а также облагораживание территории. Достроен он был только к середине XVI века. Много других великолепных строений и общего уровня жизни можно найти в Германии, но если вам нравиться страна и вы хотите иммигрировать на ПМЖ из России, тогда вам сюда: http://www.RA-Sonnenberg.ru/, так как только профессионалам можно доверить такую важную вещь как переезд и жительство в другой стране, тем более Германии.
Турайдский замок занимает огромную площадь – около 40 га. На его территории расположены рыбные погреба, ледники, пивоварня, баня, кузница, хлев-конюшня и множество других построек. Одной из самых важных построек является церковь. Большая часть построек была разрушена из-за пожара, который произошел в 1776 году. Здесь определенное время находился военный гарнизон после того, как территорию замка заняли шведы.
После всех этих событий от замка остались только развалины, однако, несмотря на это, сюда всегда приезжало достаточно большое количество туристов, чтобы услышать рассказ о богатой истории этого места. Из-за высокой популярности замка в начале XX века местные власти решили провести его реконструкцию. Замок был внесен в специальные списки исторических памятников, которые охраняются законом. Архитекторы приступили к процессу реставрации уже в 1924 году. Однако в то время на территории Латвии происходила война, поэтому реально реставрационные работы начались только в 1953 году. Сначала была обустроена главная башня замка, высота которой сейчас составляет 38 метров. Немного позже были восстановлены Северная, Полукруглая и Южная башни. Работы по реставрации идут очень медленно из-за недостатка финансирования. Тем не менее, здесь удалось открыть музей «Турайдский замок», который расположен в здании, которое раньше имело хозяйственное назначение.
Сегодня на территории замка ежедневно проводятся экскурсии, а также нередко – различные театрализованные представления.
На протяжении всего периода реконструкции здесь проводились раскопки и исторические изыскания. Здесь было обнаружено множество старинных вещей: книги и документы, элементы от бани, фрагменты древней пивоварни и множество других предметов старины. На сегодняшний день Турайдский замок представляет собой одну из наиболее интересных и познавательных достопримечательностей Латвии. Экскурсия к нему включена в большинство туров по этой прибалтийской стране.
Турайдский замок занимает огромную площадь – около 40 га. На его территории расположены рыбные погреба, ледники, пивоварня, баня, кузница, хлев-конюшня и множество других построек. Одной из самых важных построек является церковь. Большая часть построек была разрушена из-за пожара, который произошел в 1776 году. Здесь определенное время находился военный гарнизон после того, как территорию замка заняли шведы.
После всех этих событий от замка остались только развалины, однако, несмотря на это, сюда всегда приезжало достаточно большое количество туристов, чтобы услышать рассказ о богатой истории этого места. Из-за высокой популярности замка в начале XX века местные власти решили провести его реконструкцию. Замок был внесен в специальные списки исторических памятников, которые охраняются законом. Архитекторы приступили к процессу реставрации уже в 1924 году. Однако в то время на территории Латвии происходила война, поэтому реально реставрационные работы начались только в 1953 году. Сначала была обустроена главная башня замка, высота которой сейчас составляет 38 метров. Немного позже были восстановлены Северная, Полукруглая и Южная башни. Работы по реставрации идут очень медленно из-за недостатка финансирования. Тем не менее, здесь удалось открыть музей «Турайдский замок», который расположен в здании, которое раньше имело хозяйственное назначение.
Сегодня на территории замка ежедневно проводятся экскурсии, а также нередко – различные театрализованные представления.
На протяжении всего периода реконструкции здесь проводились раскопки и исторические изыскания. Здесь было обнаружено множество старинных вещей: книги и документы, элементы от бани, фрагменты древней пивоварни и множество других предметов старины. На сегодняшний день Турайдский замок представляет собой одну из наиболее интересных и познавательных достопримечательностей Латвии. Экскурсия к нему включена в большинство туров по этой прибалтийской стране.
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Источник: LadyVenus.ru
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