Трамп заявил о возможности переговоров с Ким Чен Ыном
В ходе своего турне странами Азии американский президент прибыл на Корейский полуостров. Сейчас он пребывает с официальным визитом в столице Южной Кореи – Сеуле.
В риторике американского лидера наблюдается изменение курса:
тогда как ранее переговорный процесс между Вашингтоном и Пхеньяном американский
лидер называл бесполезными, теперь он заговорил об их возможном проведении. Так,
находясь с рабочей поездкой в Сеуле в рамках своего азиатского тура, Дональд
Трамп заявил, что переговоры с Пхеньяном вполне могут состояться, но при этом
призвал руководство Северной Кореи не испытывать терпение Соединенных Штатов.
В ходе визита в Южную Корею Дональд Трамп планировал
посетить и демилитаризованную зону на границе с КНДР, он уже сел было в
геликоптер, но полет был отменен из-за неблагоприятных погодных условий –
густого тумана.
Текст: Е. Скобелева