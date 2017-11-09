Трамп заявил о возможности переговоров с Ким Чен Ыном

В риторике американского лидера наблюдается изменение курса: тогда как ранее переговорный процесс между Вашингтоном и Пхеньяном американский лидер называл бесполезными, теперь он заговорил об их возможном проведении. Так, находясь с рабочей поездкой в Сеуле в рамках своего азиатского тура, Дональд Трамп заявил, что переговоры с Пхеньяном вполне могут состояться, но при этом призвал руководство Северной Кореи не испытывать терпение Соединенных Штатов.

В ходе визита в Южную Корею Дональд Трамп планировал посетить и демилитаризованную зону на границе с КНДР, он уже сел было в геликоптер, но полет был отменен из-за неблагоприятных погодных условий – густого тумана.

Текст: Е. Скобелева