51 россиянин пожелал, чтобы их тела заморозили для оживления в будущем

В нашей стране услуги такого специфического рода предоставляет отечественная крионическая компания "КриоРус", работающая в этой узкой сфере с 2005 года. Как рассказывают в предприятии, контракты такого рода чаще всего заключают тяжелые пациенты перед сложными оперативными вмешательствами с высоким риском летального исхода. Если человек выживает, замораживать его, естественно, никто не станет.

На подобный шаг россияне, страдающие от неизличимых болезней, идут, надеясь на то, что со временем медицинские технологии совершенствуются и врачи научатся лечить заболевания, которые в наши дни считаются смертным приговором человеку. Люди питают надежду, что спустя десятилетия ученые-медики научатся размораживать сохраненные в криогенных камерах тела и оживлять их, а способ лечения страшных недугов на тот момент уже будет найден.

Стоит надежда от 36 тысяч долларов: именно во столько обходится необычная процедура. Часто заморозке подвергаются и домашние животные, с которыми хозяева не желают расставаться навсегда.





Текст: Е. Скобелева



