В Ленобласти пьяный мужчина искусал младенца

Следователи выяснили, что пьяный 40-летний мужчина дважды укусил свою годовалую дочь и сильно ударил ее, при этом сломав ногу младенцу.

Установлено, что случай насилия произошел 10 ноября. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил свою маленькую дочь, укусил ее в живот и за ногу. На этом отец не успокоился и ударил по левой ноге ребенка. Избиение привело к перелому ноги.

Подозреваемый на данный момент задержан. Следователи выясняют мотивы его поведения и условия проживания в этой семье.

Текст: Е. Скобелева