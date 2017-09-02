В Ленинградской области двое невменяемых убийц в пижамах сбежали из психушки

Правоохранительные органы Ленинградской области бросили силы на розыск двух особо опасных преступников, сбежавших из психиатрической больницы, в которой содержались. Оба пациента, которые подались в бега из лечебницы, обвинялись в убийствах. Указанное медицинское учреждение расположено в поселке Дружноселье Гатчинского района.



Полиция Санкт-Петербурга и области объявила в розыск 33-летнего Александра Воронова, уроженца Лодейнопольского района, и 27-летнего жителя Подпорожья Василия Семенчука.

После ареста оба были признаны невменяемыми, освобождены от уголовного преследования и помещены для прохождения лечения в специализированную лечебницу для психически больных. Но первого сентября ориентировочно во втором часу ночи пациенты совершили побег.

По информации областной полиции, Воронова и Семенчука держали в палате на первом этаже больницы, на окне их больничной комнаты была решетка с замком. По словам врача, дежурившего в ту ночь, по-видимому, беглецам удалось вырваться на свободу, сбив замок с решетки. По крайней мере, замка на окне больше нет. Удрали особо опасные психи прямо в больничных пижамах.

По данным правоохранителей, Воронова в виду явных нарушений психики освободили от уголовной ответственности летом 2015-го

Известно, что Воронов был освобожден от уголовной ответственности Калининским судом г. Санкт-Петербурга летом 2015-го. Семенчука же отправил принудительно лечиться своим решением Подпорожский суд трем годами ранее – в 2012 году.

Текст: Е. Скобелева