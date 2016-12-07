Китаянка купила дом, продав подаренные ухажерами смартфоны
22-летняя китаянка Сяоли, которая не хочет называть свою фамилию, рассказала о необычном способе заработать на собственное жилье. Привлекательная девушка попросила каждого из своих 20 кавалеров купить ей в подарок новый смартфон "Айфон 7". Потом продала технику их через интернет, а на вырученные деньги – 17 тысяч долларов – приобрела недвижимость.
Девушка делится, что этой суммы хватило на покупку загородного дома. Сяоли живет в бедной семье, у нее есть сестра и два брата. Пожилые родители работают в миграционной службе. А она, как самая старшая в семье, вынуждена помогать финансово.
Красавица учится в университете, в свободное время подрабатывает
официанткой в кафе. Сяоли постоянно экономила, откладывала деньги, хотя
понимала, что на свой дом ей не удастся насобирать и десять лет.
В какой-то момент девушка придумала, как заработать на
том, что она нравится многим парням. Узнав историю успеха Сяоли, ее друзья
отреагировали по-разному. Одни похвалили девушку за свежую идею, которая помогла
наладить ее жизнь. Другие – осудили, считая, что по примеру Сяоли другие женщины
начнут обманывать ухажеров.
Текст: Е. Скобелева