Китаянка купила дом, продав подаренные ухажерами смартфоны

Девушка делится, что этой суммы хватило на покупку загородного дома. Сяоли живет в бедной семье, у нее есть сестра и два брата. Пожилые родители работают в миграционной службе. А она, как самая старшая в семье, вынуждена помогать финансово.

Красавица учится в университете, в свободное время подрабатывает официанткой в кафе. Сяоли постоянно экономила, откладывала деньги, хотя понимала, что на свой дом ей не удастся насобирать и десять лет.

В какой-то момент девушка придумала, как заработать на том, что она нравится многим парням. Узнав историю успеха Сяоли, ее друзья отреагировали по-разному. Одни похвалили девушку за свежую идею, которая помогла наладить ее жизнь. Другие – осудили, считая, что по примеру Сяоли другие женщины начнут обманывать ухажеров.

Текст: Е. Скобелева