Какие ограничения существуют в Китае?

Мэр Хуанганга - города с населением в шесть миллионов человек к востоку от Ухани - предупредил, что число заражения вирусом случаев там должно возрасти в ближайшие дни, сообщают государственные СМИ.



Напомним, что до 700 000 человек вернулись в город из Ухани, прежде чем запретить выезд из Ухани.

Хуанган и восточный город Вэньчжоу ввели жестокие ограничения в отношении жителей, позволяя одному человеку на семью выходить из дома раз в два дня, чтобы покупать еду и другие товары.

Чиновники Хубэя продлили праздник лунного Нового года до 13 февраля и заявили, что регистрация браков будет приостановлена ​​в целях предотвращения публичных собраний.

Между тем, работники больниц в Гонконге проголосовали за забастовку с понедельника, если граница территории с материковым Китаем не будет полностью закрыта. Правительство Гонконга отказалось сделать это, сославшись на рекомендации ВОЗ ввести вместо этого меры скрининга на границах.

Текст: Т. Сокот