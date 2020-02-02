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Какие ограничения существуют в Китае?

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Какие ограничения существуют в Китае?

02.02.2020 15:49 / Общество / Прочли: 343 человек

Ухань заблокирован, а другие крупные города по всей стране приостановили свою деятельность.

Мэр Хуанганга - города с населением в шесть миллионов человек к востоку от Ухани - предупредил, что число заражения вирусом случаев там должно возрасти в ближайшие дни, сообщают государственные СМИ. 
Напомним, что до 700 000 человек вернулись в город из Ухани, прежде чем запретить выезд из Ухани.
Хуанган и восточный город Вэньчжоу ввели жестокие ограничения в отношении жителей, позволяя одному человеку на семью выходить из дома раз в два дня, чтобы покупать еду и другие товары.
Чиновники Хубэя продлили праздник лунного Нового года до 13 февраля и заявили, что регистрация браков будет приостановлена ​​в целях предотвращения публичных собраний.
Между тем, работники больниц в Гонконге проголосовали за забастовку с понедельника, если граница территории с материковым Китаем не будет полностью закрыта. Правительство Гонконга отказалось сделать это, сославшись на рекомендации ВОЗ ввести вместо этого меры скрининга на границах.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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