ДТП в Чувашии: грузовик протаранил школьный автобус с детьми, а дальше скрылся

В СМИ обнародовано сообщение ГИБДД. Оно носит следующий характер: - «автобус Караклинской общеобразовательной школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка Канашского района, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с неустановленным грузовиком. Со слов очевидцев, это была автомашина «КамАЗ». Водитель практически сразу уехал с места ДТП, до приезда сотрудников полиции».



В результате этого ДТП пострадали школьники, которые находились в транспортном средстве.





Согласно предварительным данным, это столкновение случилось по вине водителя автобуса, не уступившего дорогу.









Текст: Т. Сокот



