Взрыв произошел на электростанции в США

Речь идет о взрыве на электростанции в Огайо. В результате случившегося есть пострадавшие – пять человек.







Известно, что инцидент случился на угольной электростанции. Ее оператор - компания Dayton Power & Light. Известно, что на предприятии работают по меньшей мере 300 человек.





Иные детали случившегося в настоящий момент не известны.





Текст: Т. Сокот