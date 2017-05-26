Знаменитая “красотка” Голливуда покоряет Кению в новом реалити-проекте
Голливудская актриса Джулия Робертс согласилась стать участницейучасти благотворительного реалити-шоу Running Wild, в рамках которого звезда "Красотки" и других фильмов должна была доставлять в кенийский деревни медикаменты вместе с телеведущим Бэром Ґриллзи. Отважной парочке пришлось выживать в условиях дикой природы.
В одном эпизоде бывший военный и известный путешественник
Гриллс, приступил готовит ужин. Ему пришлось зажарить на открытом огне голову
козы. "Напоминает творог со сметаной, которые несколько дней держали на
солнце", — заявил телеведущий, отведав блюдо. Робертс была более
откровенна. "Ничего отвратительней я еще не пробовала. Ну и мерзость",
— скривилась Джулия.
Чего только не пришлось делать хрупкой Робертс на проекте. И
самостоятельно менять шину на джипе, и пересекать подвесной мост, проложенный
через реку с крокодилами, и спать в гамаке в джунглях. В итоге непростая и
довольно экстремальная миссия звезд была выполнена.
Напомним, что на днях вышел трейлер нового фильма “Чудо” с
Джулией Робертс в главных ролях. В картине она сыграла роль матери мальчика с
нестандартной внешностью. Премьера драмы состоится в ноябре этого года.
Текст: Е. Скобелева