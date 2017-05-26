Знаменитая “красотка” Голливуда покоряет Кению в новом реалити-проекте

В одном эпизоде бывший военный и известный путешественник Гриллс, приступил готовит ужин. Ему пришлось зажарить на открытом огне голову козы. "Напоминает творог со сметаной, которые несколько дней держали на солнце", — заявил телеведущий, отведав блюдо. Робертс была более откровенна. "Ничего отвратительней я еще не пробовала. Ну и мерзость", — скривилась Джулия.

Чего только не пришлось делать хрупкой Робертс на проекте. И самостоятельно менять шину на джипе, и пересекать подвесной мост, проложенный через реку с крокодилами, и спать в гамаке в джунглях. В итоге непростая и довольно экстремальная миссия звезд была выполнена.

Напомним, что на днях вышел трейлер нового фильма “Чудо” с Джулией Робертс в главных ролях. В картине она сыграла роль матери мальчика с нестандартной внешностью. Премьера драмы состоится в ноябре этого года.

Текст: Е. Скобелева