Только за минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня приблизительно 200 раз

Ена протяжении недели – в период с 7 по 13 января 2018 года вот что произошло на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск ВС Азербайджана: был нарушен режим прекращения огня практически 200 раз, информирует общественность представители пресс-службы министерства обороны Республики Арцах (НКР).

За выше указанный период противнику удалось произвести в направлении армянских позиций более 2000 выстрелов.

Обратим внимание на тот факт, что кроме стрелкового оружия, ВС Азербайджана на разных участках линии соприкосновения использовали снайперские винтовки и разнокалиберные пулеметы.

В свою очередь передовые подразделения Армии обороны НКР дальше уверенно выполняют ту боевую задачу, которая перед ними поставлена, при необходимости прибегая к ответным действиям.

Текст: Т. Сокот



