На Камчатке ликвидируют последствия циклона

Коммунальные службы на Камчатки в настоящий момент заняты тем, что ликвидируют последствия мощного циклона, начавшегося оказывать свое влияние на юг полуострова еще ночью 16 ноября. Так, атмосферный вихрь принес с собой сильный мокрый снег. Не исключение и порывистый ветер. Это сообщение Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.







Текст сообщения носит следующий характер: - "основной удар стихии пришелся ночью и утром на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Там прошел сильный снег. Количество осадков составило около 20 мм. Ветер в краевом центре достигал силы 26-30 метров в секунду".





В настоящий момент фронт непогоды смещается вдоль восточного побережья полуострова.





Сегодня утром снег в Усть-Камчатском районе. Ухудшение погоды ожидается в Карагинском и Олюторском муниципалитетах. Одновременно вихрь принес сюда относительное потепление с минус 20 до минус 10 градусов Цельсия.





Циклон серьезно осложнил лавинную остановку в горных районах. Особо опасно сейчас на подветренных склонах, очень много снега, вдобавок к свежевыпавшему, которого перенесло ветром. Об этом общественность проинформировал Владимир Хуртин, руководитель Камчатского противолавинного центра.





Эксперт сообщил следующее: "В горах выпало до 30 мм свежих осадков. На подветренных склонах скопившегося снега может быть больше. Именно на таких участках сейчас возможен сход снежных лавин".





Он добавил, что завтра специалисты противолавинного центра проведут обследование склонов сопок в Петропавловске-Камчатском, ведь именно здесь находится наибольшее количество зарегистрированных на полуострове лавинных очагов - 95 из 100.





Циклон осложнил дорожную обстановку в Петропавловске-Камчатском. Такие же проблемы возникли на трассе от краевого центра до города Елизово.





Местами можно наблюдать нулевую видимость, гололед и снежные переметы. Это спровоцировало резкое увеличение количества автомобильных аварий в краевой столице, превысив в результате в обычный день число ДТП более чем в два раза. Таково сообщение Андрея Волкова, старшего инспектора отдела пропаганды управления ГИБДД МВД России по Камчатскому краю.





Волков сообщил следующее: - "сегодня зафиксировано большое количество массовых столкновений автотранспорта. Одно из таких столкновений произошло на спуске с улицы Автомобилистов, где одновременно участниками ДТП стали девять автомобилей. Причиной стал сильный гололед, на котором машины не могли затормозить".





В настоящий момент коммунальные службы ликвидируют последствия стихии на дорогах краевой столицы. К этому времени все магистрали расчищены, их обрабатывают противогололедными реагентами. В межквартальные проезды направили снегоочистительную технику. Это сообщение пресс-службы мэрии Петропавловска-Камчатского.





В СМИ о рассчистительных работах представлена следующая информация: - "предстоящей ночью на трассы будет выведено несколько десятков единиц снегоочистительной техники. Продолжится расчистка магистралей, а также начнется вывоз снега с центральных транспортных артерий. Поэтому автомобилистов специалисты дорожных организаций просят не бросать свой транспорт вдоль дорог, чтобы не препятствовать расчистке".





На Камчатке действительным остается экстренное предупреждение. Оно будет действовать до тех пор, пока полуостров не покинет циклон окончательно.





До этого времени патрулированием дорог и дежурством в мобильном пункте обогрева, трасса Петропавловск-Камчатский – Елизово, занимаются специалисты управления МЧС края. Об этом общественность проинформировали в ведомстве.





"Спасатели осуществляют патрулирование дорог с ночи 16 ноября. Помощь была оказана нескольким автовладельцам, чьи машины застряли в снежных сугробах", - сказал собеседник агентства.





Для ликвидации последствий циклона в крае работает группировка. В ее составе более 1300 человек. В их распоряжении 567 единиц техники. От МЧС России работает более 380 человек. В своей работе они используют 312 единиц техники. В настоящий момент контролируется состояние систем ЖКХ, энергетика, автодороги, а также происходит мониторинг гидрометеорологической обстановки.





До сих пор можно наблюдать волны высотой до 9 метров. В акватории Тихого океана у берегов Камчатки передано штормовое предупреждение. Это сообщение пресс-службы управления МЧС России по Камчатскому краю.





Его текст носит следующее сообщение: - "в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район. Явление сохранится до конца дня 18 ноября".





В СМИ представлено обращение к руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах. Им рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.





На Камчатку сейчас влияет циклон, принесший ветер и сильный снег в Петропавловске-Камчатском. Скорость ветра достигла 22 метра в секунду. На крайнем юге полуострова она составила 29 метров в секунду. Под ударом стихии оказались южные районы Камчатского края – юг Мильковского района, Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Усть-Большерецкий.





Обратим внимание на то, что в период с 16 по 18 ноября объявили о повышенной опасности схода лавин в горных территориях края. По причине непогоды отменили занятия во всех школах Петропавловска-Камчатского.





Текст:

Т. Сокот



