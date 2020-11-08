Как Байден будет бороться с «системным расизмом»?





Он хочет принять меры, включая лучший доступ к доступному жилью для чернокожих и меньшинств, справедливое обращение и оплату труда рабочих, а также возможность Федеральной резервной системы - центрального банка США, определяющего денежно-кредитную политику, - делать больше для сокращения расового неравенства в богатстве.

Байден планирует преобразовать полицейскую систему США, запретив использование удушающих захватов, прекратить передачу «оружия войны» полиции и создать национальную комиссию по надзору за полицией.

Он также планирует сократить количество заключенных в США, которое составляет более 2 миллионов человек и является самым большим в мире.

«Наша система уголовного правосудия не может быть справедливой, если мы не искореним расовое, гендерное неравенство и различия в доходах в системе», - сказано в его плане.

США потрясены протестами против жестокости полиции в преддверии выборов. Кадры, на которых полицейский убивает Джорджа Флойда, встав на колени на шею в Миннеаполисе в мае, вызвали возмущение во всем мире. Экзит-полл на выборах в США показал, что расовое неравенство было вторым по значимости фактором, определяющим, как люди голосуют, после упада экономики.

Текст: Т. Сокот



