ДТП в Ярославле: в толпу людей влетел внедорожник, сбил 5 пешеходов

Характер происшествия следующий: внедорожник летел на огромной скорости. Он сбил пешеходов на пешеходном переходе. Говорят, что этот автомобиль врезался в толпу людей в тот момент, когда они переходили дорогу.



В результате случившегося есть пять травмированных человек. Их травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы.

Информацию об этом ДТП в ярославском полицейском главке подтвердили.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Текст: Т. Сокот



