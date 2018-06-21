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Пресс- служба столичного ГУ МЧС РФ: пожар в ангаре на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать

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Пресс- служба столичного ГУ МЧС РФ: пожар в ангаре на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать

21.06.2018 21:16 / Происшествия / Прочли: 328 человек

В результате случившегося частично обрушилось здание.

Речь идет о возгорании в ангаре, юго-восток Москвы. Оно ликвидировано.Эта информация принадлежит представителям пресс- службы столичного ГУ МЧС РФ.

Текст сообщения пресс- службы столичного ГУ МЧС РФ носит следующий характер: - "пожар локализован в 16:25 мск, а в 16:32 мск ликвидирован". 

Напомним и о пожаре в ангаре, что расположен на Егорьевской улице. Что касается площади возгорания, она составила 200 кв. метров. 

Этот пожар прокомментировали представители экстренных служб города, сообщив о том, что тушить огонь осложнял тот момент, что в районе пожара практически не оказалось источников для забора воды. Были достаточно сильные порывы ветра, которые в свою очередь способствовали весьма быстрому распространению огня.

В результате этого пожара частично обрушился горящий ангар. Дальше огонь частично перекинулся на двухэтажное кирпичное здание, которое находилось по соседству.

Обратим внимание на тот момент, что в горящем ангаре хранили  лакокрасочная продукция. Поэтому из пристроенного двухэтажного общежития ООО "Стройкомбинат" эвакуировали 20 человек.

Пострадавшие согласно по предварительной информации отсутствуют. 

Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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