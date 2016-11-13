Жительница Нью-Йорка приютила кота с улыбкой Дракулы

Знакомтесь, это Обезьянка – черная кошка с клыками Дракулы. Которая выглядит словно персонаж с одного из фильмов, которые крутят по телевизору в Хеллоуин. Эта необычная домашняя питомица живет со своей любящей хозяйкой, которая спасла ее от гибели на дороге еще котенком, в Большом Яблоке. А зубы кошки на снимках не дорисованные, а самые что ни на есть настоящие.

Николь Ринзи находилась в салоне машины своей матери, когда женщина едва не разьехала черного котенка, оказавшегося на проезжей части. Когда обе вышли из автомобиля. То увидели исхудалое, изможденное существо, голодное, покрытое грязью и болячками, и с глазами настолько пораженными инфекцией, что котенок вряд ли мог что-то видеть. По словам Николь, сперва она пыталась пристроить где-то найденыша, но потом решила оставить его себе. «Я осознала, что наша встреча была божественным провидением, ведь я нуждалась в ней не меньше, чем она во мне», – созналась Николь, обитающая в сети под ником Rienze LoveMeow. Вскоре после того, как Ринзи приютила котенка, у него начали интенсивно расти клыки, и хозяйка поняла, что ее питомица особенная...

Клыки Обезьянки продолжали и продолжали расти, становясь все длиннее, пока кошечка не стала похожа на вампира. Николь волновалась о состоянии здоровья любимицы и отправилась с ней к ветеринару. Там девушку успокоили, сказав, что кошка абсолютно нормальная. А настолько длинные клыки у кошек явление редкое, но встречающееся.

«Когда люди просматривают фотографии Обезьянки, которые я выкладываю в социальной сети, то думают, что они «подрисованные». Многие спрашивали меня, не отфотошопленные ли это снимки. Но это не фотошоп, они настоящие. И неизменно вызывают удивление у моих друзей и знакомых. Думаю, Обезьянка в своем роде уникальна!» – отметила любящая хозяйка.

Текст: Е. Скобелева