Жительница Нью-Йорка приютила кота с улыбкой Дракулы
Американка очень удивилось, когда у обогретой и обласканной ею кошки выросли аномально длинные клыки. Женщина шутит, что ее питомица постепенно превращается в вампира. Впрочем, этой пушистой мордашки неправильный прикус ничуть не портит.
Знакомтесь, это
Обезьянка – черная кошка с клыками Дракулы. Которая выглядит словно персонаж с
одного из фильмов, которые крутят по телевизору в Хеллоуин. Эта необычная
домашняя питомица живет со своей любящей хозяйкой, которая спасла ее от гибели
на дороге еще котенком, в Большом Яблоке. А зубы кошки на снимках не
дорисованные, а самые что ни на есть настоящие.
Николь Ринзи находилась
в салоне машины своей матери, когда женщина едва не разьехала черного котенка,
оказавшегося на проезжей части. Когда обе вышли из автомобиля. То увидели исхудалое,
изможденное существо, голодное, покрытое грязью и болячками, и с глазами
настолько пораженными инфекцией, что котенок вряд ли мог что-то видеть. По
словам Николь, сперва она пыталась пристроить где-то найденыша, но потом
решила оставить его себе. «Я осознала, что наша встреча была божественным
провидением, ведь я нуждалась в ней не меньше, чем она во мне», – созналась Николь,
обитающая в сети под ником Rienze LoveMeow. Вскоре после того, как Ринзи
приютила котенка, у него начали интенсивно расти клыки, и хозяйка поняла, что
ее питомица особенная...
Клыки Обезьянки
продолжали и продолжали расти, становясь все длиннее, пока кошечка не стала
похожа на вампира. Николь волновалась о состоянии здоровья любимицы и
отправилась с ней к ветеринару. Там девушку успокоили, сказав, что кошка
абсолютно нормальная. А настолько длинные клыки у кошек явление редкое, но
встречающееся.
«Когда люди
просматривают фотографии Обезьянки, которые я выкладываю в социальной сети, то
думают, что они «подрисованные». Многие спрашивали меня, не отфотошопленные ли
это снимки. Но это не фотошоп, они настоящие. И неизменно вызывают удивление у
моих друзей и знакомых. Думаю, Обезьянка в своем роде уникальна!» – отметила
любящая хозяйка.
Текст: Е. Скобелева