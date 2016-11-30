В Турции вследствие пожара в школе-интернате погибло 11 девочек

Как минимум двенадцать человек стали жертвами пожара в общежитии для девочек в турецком городе Алодаг (провинция Адана), расположенном на юге страны. В огне погибли одиннадцать воспитанниц школы-интерната и их преподавательница. Об трагедии сообщают местные власти.

«Мы потеряли 12 человек, 11 студентов и одного преподавателя. 12 граждан пострадали», —передают местные СМИ слова губернатора провинции Адана Махмута Демиртаса.

Ранее Демиртас сообщил, что всего в момент возгорания в общежитии школы-интерната пребывало 28 человек.

Текст: Е. Скобелева