В результате взрыва газа в США погиб один человек, еще 10 пострадали

Жителям рекомендовали не находиться в центре города.

В результате случившегося несколько зданий серьезно повреждены.

По крайней мере среди погибших в результате мощного взрыва газа в американском городе Кантон, штат Иллинойс, США один человек и еще 10 человек серьезно травмированы.

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