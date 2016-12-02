В Новокузнецке дошкольников и воспитательницу травмировал снег, упавший с крыши дома

Согласно последним данным. воспитательницу и детсадовцев госпитализировали с диагнозом "ушибы".

Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало проверку по факту травмирования женщины и двух детей. Следователи устанавливают управляющую компанию, которая должна была обслуживать дом, чтобы таких случаев, угрожающих жизни и здоровью людей, не происходило.

В Кузбассе двое воспитанников детского дошкольного заведения и их воспитатель получили травмы из-за сошедшего с крыши дома снега. По данному факту начата проверка региональным Следкомом.

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