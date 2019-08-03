Екатеринбург был окутан химическим дымом и туманом - жители

Эту информацию подтвердили представители местного управления Роспотребнадзора. Говорят, что поступило несколько жалоб на запах дыма и химических веществ в воздухе.







Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города, подчеркнув, что пожаров в Екатеринбурге не было, а загрязнение воздуха придерживается нормы.





Обратим внимание на сообщение представителей Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они говорят, что дым в Екатеринбург мог прийти из иных регионов.





Текст: Т. Сокот



