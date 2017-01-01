Алкогольная продукция подорожает из-за повышения акцизов

Так, акциз на вина иностранного производства вырос с 9 до 18 рублей за литр. Акциз на крепкий алкоголь (доля спирта более 9%) – 523 рублей за литр (был 500 руб.), со средним содержанием спирта – 418 рублей за литр (вместо 400).



Ставка налога на шампанское из иностранного сырья составляет 36 рублей за литр (рост на 10 рублей). А акциз на шампанское из российского винограда поднялся всего на рубль – до 14 рублей за литр. Также на один рубль вырос акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6% (21 рубль).

Важно отметить, что большую часть налоговых поступлений от акцизов на алкоголь будут получать регионы. Так, доля поступлений от акцизов в региональные бюджеты составит 60%.

Еще одна новинка на рынке алкоголя – запрет на производство и оборот спиртосодержащей продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 1,5 литра. Этот запрет начинает действовать с 1 января, а розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре будет запрещена с 1 июля.

Производство алкоголя в ПЭТ-таре указанного объема повлечет штраф от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. руб. – для юридических. Розничная продажа алкоголя в такой таре после 1 июля 2017-го тоже грозит аналогичными финансовыми наказаниями.

Текст: Е. Скобелева