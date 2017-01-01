Алкогольная продукция подорожает из-за повышения акцизов
С первого дня нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, увеличивающие ставки акцизов на алкоголь.
Так, акциз на вина иностранного производства вырос с 9 до
18 рублей за литр. Акциз на крепкий алкоголь (доля спирта более 9%) – 523
рублей за литр (был 500 руб.), со средним содержанием спирта – 418 рублей за
литр (вместо 400).
Ставка налога на шампанское из иностранного сырья
составляет 36 рублей за литр (рост на 10 рублей). А акциз на шампанское из российского
винограда поднялся всего на рубль – до 14 рублей за литр. Также на один рубль
вырос акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6% (21 рубль).
Важно отметить, что большую часть налоговых поступлений
от акцизов на алкоголь будут получать регионы. Так, доля поступлений от акцизов
в региональные бюджеты составит 60%.
Еще одна новинка на рынке алкоголя – запрет на
производство и оборот спиртосодержащей продукции в полимерной потребительской
таре (ПЭТ) объемом более 1,5 литра. Этот запрет начинает действовать с 1 января,
а розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре будет запрещена с 1 июля.
Производство алкоголя в ПЭТ-таре указанного объема
повлечет штраф от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 500 тыс.
руб. – для юридических. Розничная продажа алкоголя в такой таре после 1 июля
2017-го тоже грозит аналогичными финансовыми наказаниями.
Текст: Е. Скобелева