В штате Теннеси в ДТП попал школьный автобус, погибли дети

Предварительно известно, что пассажирский автобус перевернулся на дороге и боком ударился о дерево. Водитель остался жив, его допрашивают полицейские, чтобы выяснить причины трагического ДТП.

Школьный автобус перевозил 32 учеников. По данным местной полиции, пятеро детей погибли на месте, один ребенок скончался уже в больнице.

В городе Чаттануга, штат Теннесси, США, шесть человек получили смертельные травмы в аварии с участием школьного автобуса. Также есть информация о 23 пострадавших.

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