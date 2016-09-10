Происшествие в аэропорту Каира: перевернулась автоцистерна с авиационным топливом

Автоцистерна, в которой находилось 12 тонн авиационного топлива, перевернулась в каирском международном аэропорту.







Машина принадлежит компании "Миср Петролиум". В ней находилось 12 тонн керосина, который предназначался для заправки самолетов перед вылетом. Транспортное средство двигалось по служебной трассе между терминалами, район взлетно-посадочной полосы. Поскольку водитель существенно превысил скорость, он не справился с управлением. В результате автоцистерна с авиационным топливом опрокинулась на бок.





На территории аэропорта сразу объявили режим чрезвычайной ситуации.

Хорошо, что утечки топлива удалось избежать. Очень оперативно сработали спасательные службы гражданской обороны.





Однако, в результате аварии повреждено асфальтовое покрытие на трассе. Этот участок движения нуждается в ремонте дороги.





Происшествие прокомментировали в администрации главной воздушной гавани страны, сообщив о том, что инцидент никак не отразился на движении воздушных судов.





Текст:

Т. Сокот



