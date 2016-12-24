391-летнее дерево-бонсай пережило взрыв атомной бомбы в Хиросиме и продолжает расти
24.12.2016 20:05 / В мире / Прочли: 138 человек
Кто-то не может ухаживать даже за кактусом в горшке, а японская семья вырастила уникальное дерево-бонсай, пережившее невозможное — взрыв атомной бомбы.
В Соединенных Штатах, а именно в Национальном дендрарии, расположенном в столице Вашингтоне, округ Колумбия, сохранился единственный в свое роде экспонат — дерево бонсай, возраст которого составляет без малого четыре столетия. Дереву, выращенному искусным садовником "на подносе" (сосуд, в котором в Стране восходящего солнца выращивают карликовые поднос, а "бонсай" в буквальном переводе звучит как "растение на подносе". — Авт.), исполнился 391 год, и оно пережило атомную бомбежку американцами японского города Хиросима в 1945 году.
Посадил дерево породы белая сосна в неимоверно далеком 1625 году глава семейства Ямаки, и его предки из поколения в поколение ухаживали за деревцом и передавали его по наследству от отца к сыну. Потомки древнего рода Ямаки в 45-м году двадцатого столетия, когда Хиросима подверглась бомбардировке, жили от нее всего в двух милях. Но и сама семья, и древний бонсай чудом выжили, тогда как 140 000 японцев, пораженных радиоактивным излучением, погибли в страшных муках.
Попал в Америку экспонат таким путем: его дендрарию в 1976-м преподнес в качестве щедрого подарка всемирно известный мастер бонсая Масару Ямаки. Персонал дендропарка и помыслить не мог, что ветхая белая сосна как-то связана со взрывом в Хиросиме, вплоть до 2001 года. Тогда в парке побывал с визитом внук мастера, рассказавший эту поразительную семейную историю.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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