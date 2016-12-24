391-летнее дерево-бонсай пережило взрыв атомной бомбы в Хиросиме и продолжает расти





Посадил дерево породы белая сосна в неимоверно далеком 1625 году глава семейства Ямаки, и его предки из поколения в поколение ухаживали за деревцом и передавали его по наследству от отца к сыну. Потомки древнего рода Ямаки в 45-м году двадцатого столетия, когда Хиросима подверглась бомбардировке, жили от нее всего в двух милях. Но и сама семья, и древний бонсай чудом выжили, тогда как 140 000 японцев, пораженных радиоактивным излучением, погибли в страшных муках.





Попал в Америку экспонат таким путем: его дендрарию в 1976-м преподнес в качестве щедрого подарка всемирно известный мастер бонсая Масару Ямаки. Персонал дендропарка и помыслить не мог, что ветхая белая сосна как-то связана со взрывом в Хиросиме, вплоть до 2001 года. Тогда в парке побывал с визитом внук мастера, рассказавший эту поразительную семейную историю.





Текст: Е. Скобелева





