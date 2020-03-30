О том, что британским чиновникам запретили употреблять термин "брексит"

Несколько слов о значении этого слова. Оно образовано от Britain (Британия) и Exit (выход). С 2012 года оно время от времени используется для обозначения выхода Великобритании из Европейского Союза и непосредственно связанного с ним политического процесса. Уже в декабре 2016 термин включили в Оксфордский словарь английского языка.



Обратим внимание на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он ранее распорядился, чтобы чиновники не использовали слово Brexit после 31 января 2020 года. На этот день запланировано событие, которое описывается этим словом в первую очередь.

Текст: Т. Сокот



