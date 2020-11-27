Макрон обещал, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми
27.11.2020 23:56 / Политика / Прочли: 350 человек
Обратим внимание на сообщение французского лидера Эммануэля Макрона. Он заявил, что после объявления Францией и Германией локдауна по причине ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, границы Европейского союза должны остаться открытыми.
Сообщение Макрона следующее: "Внутренние границы ЕС остаются открытыми, при этом внешние внешние границы будут закрытыми".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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