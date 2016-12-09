Более 1400 туристов застряли на индийских Андаманских островах
09.12.2016 11:48 / Происшествия / Прочли: 54 человек
Причина случившегося – шторм. Метеорологи сообщили, что погода улучшится в течение 48 часов, Тогда циклон начнет смещаться на запад.
У кораблей ВМС Индии нет возможности подойти к островам Андаманского архипелага. Основная причина в том, что мощный шторм. Функциональная задача – это эвакуация застрявших на них приблизительно 1400 туристов.
Накануне местные власти обратились в ВМС выразили просьбу об эвакуации туристов с островов Хавелок и Нил (Нейл). Дело в том, что они оказались в зоне мощного циклона, а гражданские суда сейчас оказались не в состоянии вывезти гостей архипелага самостоятельно. Дело в том, что в районе островов до сих пор продолжает бушевать сильный шторм и идет тропический ливень.
Прогнозы метеорологов носят следующий характер: погода улучшится в течение 48 часов. Тогда циклон начнет смещаться на запад, что уже и произошло. Четыре военных корабля находятся приблизительно в 50 км от островов. Они ожидают реальной возможности подойти к ним ближе. Всех эвакуированных доставят в столицу архипелага город Порт-Блэр.
Несколько слов об Андаманских островах. Они расположены в Индийском океане и принадлежат Индии, являясь частью союзной территории Андаманских и Никобарских островов. В XVIII веке британскими колонизаторами здесь была основана каторжная тюрьма, куда сначала отправляли преступников, а со временем борцов за независимость Индии. Сейчас в Индии эта тюрьма выполняет роль музея, а на острова до сих пор приезжают не только любители морского отдыха, но и те, кто предпочитает подводное плавание.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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