Более 1400 туристов застряли на индийских Андаманских островах

У кораблей ВМС Индии нет возможности подойти к островам Андаманского архипелага. Основная причина в том, что мощный шторм. Функциональная задача – это эвакуация застрявших на них приблизительно 1400 туристов.







Накануне местные власти обратились в ВМС выразили просьбу об эвакуации туристов с островов Хавелок и Нил (Нейл). Дело в том, что они оказались в зоне мощного циклона, а гражданские суда сейчас оказались не в состоянии вывезти гостей архипелага самостоятельно. Дело в том, что в районе островов до сих пор продолжает бушевать сильный шторм и идет тропический ливень.





Прогнозы метеорологов носят следующий характер: погода улучшится в течение 48 часов. Тогда циклон начнет смещаться на запад, что уже и произошло. Четыре военных корабля находятся приблизительно в 50 км от островов. Они ожидают реальной возможности подойти к ним ближе. Всех эвакуированных доставят в столицу архипелага город Порт-Блэр.





Несколько слов об Андаманских островах. Они расположены в Индийском океане и принадлежат Индии, являясь частью союзной территории Андаманских и Никобарских островов. В XVIII веке британскими колонизаторами здесь была основана каторжная тюрьма, куда сначала отправляли преступников, а со временем борцов за независимость Индии. Сейчас в Индии эта тюрьма выполняет роль музея, а на острова до сих пор приезжают не только любители морского отдыха, но и те, кто предпочитает подводное плавание.





Текст:

Т. Сокот



