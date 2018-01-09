В Таиланде с аварийного прогулочного судна сняли российских туристов

Известно, что 114 россиян приобрели экскурсию по островам Сиамского залива. Они отправились туда на двухпалубном прогулочном судне, который принадлежит компании Pattaya Bay Cruise.



В конце прогулки произошло следующее: - у судна сломался двигатель.

Дальше была проведена эвакуация туристов. Ей занималась туристическая полиция. Ее представители на катере небольшими группами доставляли на берег людей.

Текст: Т. Сокот



