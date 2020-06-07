В России разработали законопроект на предмет обязательной эвакуации из зон ЧС- МЧС

Поэтому введут обязательную эвакуацию жителей из зон чрезвычайных ситуаций.



Необходимость в новых правилах возникла по причине "сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера".

Исходя из изменений, граждане России обязаны покидать зоны чрезвычайной ситуации, как только получат информацию на предмет проведения эвакуации или по требованию должностного лица, которое осуществляет эвакуационные мероприятия.

Сейчас столь принудительная эвакуация населения вполне реальна лишь в случае введения режима контртеррористической операции, или режима чрезвычайного положения.

Текст: Т. Сокот



