Экстренные службы Москвы:на севере столицы нашли 152 снаряда времен Великой Отечественной войны

Специалисты прокомментировали находку, назвав все боеприпасы взрывоопасными. Также обнаружили 96 снарядов калибром 45 миллиметров. Было обнаружено 55 снарядов калибром 37 миллиметров. Кстати, нашли одну еще ручную осколочную гранату.

Представители экстренных служб Москвы проинформировали общественность о том, что на севере столицы на месте стройки жилого дома было обнаружено 152 снаряда времен Великой Отечественной войны.

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