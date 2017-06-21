Власти Португалии: причиной «адских пожаров» могли стать намеренные действия поджигателя

Возможно, что причиной лесных пожаров, охвативших Португалию, был не удар молнии, а поджег. Криминальный след в трагедии разглядели в национальной пожарной службе. Главный пожарный страны Хайме Марта Соареш изложила это предположение в среду, 21 июня. Руководитель португальской пожарной службы считает необходимым провести расследование для установления причин возгорания, повлекших за собой невиданный доселе пожар.



По словам госпожи Соареш, удар молнии, на который предварительно возлагали вину за начало пожара, рассек небо лишь через два часа после того, как были зафиксированы первые островки огня.

«Я уверена, что гроза началась намного позднее, когда уже были очаги возгорания, причем огонь сразу был очень сильный», – заявила Марта Соареш. Она считает, что пожар разгорелся после подпала, умышленно произведенного неизвестным лицом, и призывает провести «научно обоснованное расследование», чтобы установить истинные причины трагедии.

Напомним, почти неделю назад, в минувшую субботу, в центральной части Португалии вспыхнули лесные пожары на фоне ужасной жары. Тушению огня препятствовал порывистый ветер и сухая погода, так что он распространялся с чудовищной скоростью. В огне погибли, согласно последним данным, 64 человека.

Текст: Е. Скобелева