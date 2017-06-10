Международный коллектив геологов оценил количество воды в гигантском подземной океане

Ученые утверждают, что на глубине от 410 до 660 километров под поверхностью Земли, в слое, отделяющем верхнюю мантию от нижней, содержится столько же воды, сколько ее есть в Мировом океане.



Расчеты специалистов проводились на имитации условий, в которых находятся минералы. В частности это касается рингвудита. Как оказалось, включение воды в этот минерал (1-2 процента по массе) придает ему наблюдаемую вязкость.

В марте геохимики, представляющие Францию, Россию и Германию, обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода. Его возраст составил 2,7 миллиарда лет. Объем, далеко не масса, по оценкам специалистов, в несколько раз превысила размеры Мирового океана.





Напомним, что столь огромный водоем расположен под земной корой. Он сформировался в древности в условиях высоких давлений и температур (1530 градусов Цельсия). Что касается воды, она в нем заключена в кристаллическую структуру минералов.





Текст: Т. Сокот



